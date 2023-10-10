Как конфликт в Израиле повлиял на ситуацию на мировом рынке

Цены на нефть подскочили и вернулись к уровню в 90 долларов за баррель после внезапной атаки ХАМАС на Израиль. Стоимость золота также выросла в прошедшие выходные, передает Bloomberg.

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Цена на нефть West Texas Intermediate поднялась выше 86 долларов за баррель, а на нефть марки Brent - до 89 долларов. Это произошло после того, как США заявили о готовности отправить в регион военные корабли. Согласно последним данным, службы безопасности Ирана помогли ХАМАСу спланировать атаку на Израиль, поэтому нельзя исключать возможности ответного удара по Тегерану.

Доллар США вырос по отношению к евро и фунту, в то время как менее стабильные валюты упали в цене. Также укрепилась японская иена, поскольку традиционно многие инвесторы предпочитают вкладываться в нацвалюту Японии в нестабильные времена. Тем временем фьючерсы на акции США ощутимо упали.

"События прошедших выходных явно дестабилизируют регион. Инвесторам есть над чем подумать. Как правило, военные конфликты оказывают лишь краткосрочное влияние на финансовые рынки, и вполне вероятно, что и на этот раз будет то же самое.

Однако ближайшая неделя может стать достаточно нервной для инвесторов", — сказал Кайл Родда, старший аналитик рынков Capital.com.