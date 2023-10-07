Только по сертификату: владеть авто в Сингапуре стало еще дороже

Стоимость сертификата на владение большим семейным автомобилем в Сингапуре подскочила до нового рекордного уровня в 146,002 сингапурских доллара (106,619 долларов США), передает BBC.

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Город-государство ввел систему 10-летних сертификатов (COE) на владение большими автомобилями в 1990 году в качестве меры по борьбе с пробками. Граждане Сингапура, которые хотят приобрести автомобиль, должны сначала получить сертификат COE.

Сертификаты можно купить только на аукционах, которые власти организовывают каждые две недели, при этом количество выставленных на продажу сертификатов строго контролируется и зависит от того, сколько автомобилей сняты с эксплуатации за последнее время. Все это делается для того, чтобы не перегрузить город автомобилями.

Система сертификатов и высокие налоги для автовладельцев сделали Сингапур самой дорогой страной в мире для покупки автомобиля. Например, новая стандартная Toyota Camry Hybrid стоит в Сингапуре около 250 тысяч сингапурских долларов, включая стоимость COE и налоги. Это примерно в шесть раз дороже, чем этот автомобиль стоит в США.

Существуют различные типы COE для небольших автомобилей, мотоциклов и коммерческих автомобилей. В этот раз правительство повысило стоимость больших семейных автомобилей, чтобы побудить граждан пользоваться общественным транспортом, который считается одним из лучших в мире.