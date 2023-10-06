Цены на нефть продемонстрировали неожиданное падение

Цена на нефть упала более чем на 5 долларов. Это самое большое однодневное падение, зафиксированное за последний год, передает Financial Times.

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Стоимость нефти упала из-за опасений по поводу резкого повышения стоимости кредитов, что может помешать экономическому росту многих стран. Мировой эталон Brent подешевел на 5,11 долларов за баррель (на 5,6%) до 85,81 доллара за баррель после самого большого однодневного падения с августа 2022 года.

Внезапное падение цены удивило инвесторов, которые только на прошлой неделе наблюдали, как цены приближаются к 100 долларам за баррель на фоне устойчивого мирового спроса и решения Саудовской Аравии и России продлить сокращение добычи нефти до конца 2023 года.

"Это скорость, которой управляет рынок", — сказал Стивен Эллис, аналитик Morningstar.

Падение произошло на фоне того, что растущие процентные ставки охватили рынки и оказали сильное давление на экономику, что также может повлиять на глобальное потребление нефти. Доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла 16-летнего максимума в 4,88% в среду, а затем немного снизилась во второй половине дня.