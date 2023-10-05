Португалия собирается отменить налоговые льготы для иностранцев

Португалия планирует отказаться от спорных налоговых льгот для иностранцев, которые в свое время привлекли волну богатых иммигрантов, но спровоцировали жилищный кризис в стране, передает Financial Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что специальный налоговый режим для иностранцев, который был введен для того, чтобы помочь Португалии справиться с последствиями кризиса 2008 года, является фискальной несправедливостью, которая больше не имеет смысла. Данные налоговые льготы собираются отменить с 2024 года.

Ранее в этом году правительство Португалии решило отказаться от выдачи "золотых виз" богатым иностранцам. Данные шаги подчеркивают, что высокая волна иммиграции больше не кажется португальскому правительству благом, поскольку поток иностранцев влияет на рост цен на жилье. Местные жители не могут снять квартиру из-за того, что все занято приезжими. Особенно остро этот вопрос стоит в Лиссабоне, Порту и Алгарве.

В настоящее время налоговые льготы предоставляются людям, которые находятся в Португалии дольше 183 дней в году. Льготы включают в себя специальную налоговую ставку в размере 20% для доходов от деятельности с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, действует специальный налоговый режим для доходов, полученных из иностранных источников.

Премьер-министр Коста заявил, что налоговые льготы будут действовать для всех, кто уже имеет на них право. К 2020 году этим режимом уже воспользовались более 50 тысяч человек. Правительство заявило, что сумма дохода, которая не облагалась налогом благодаря льготам в 2022 году, составила 1,5 млрд евро.