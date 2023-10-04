Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

МВФ может укрепить позиции Китая в фонде

Опубликовано:

Доллары лежат на фоне флагов США и Китая
США и Китай. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Международного валютного фонда поддержала реформы, которые в конечном итоге могут дать Китаю больше голосов в фонде по сравнению с другими странами-членами МВФ, передает Financial Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что фонд должен адекватно отражать все изменения, происходящие с мировой экономикой за последние десятилетия. В том числе это касается и лидерской позиции Китая, которая укрепляется с каждым годом.

"Необходимо постоянно меняться, чтобы объективно отражать изменения в мировой экономике", — сказала Георгиева.

По ее мнению, в настоящее время в МВФ наблюдается дисбаланс и несоответствие 6%-ной доли голосов Китая его весу в мировой экономике. Георгиева отметила, что руководству фонда удалось преодолеть разногласия в обсуждениях, которые продолжались с начала пандемии COVID-19. Глава МВФ заявила, что с оптимизмом смотрит в будущее и уверена, что МВФ, в конце концов, окончательно примет реформы.

Традиционно каждая страна-член МВФ имеет так называемую квоту, основанную на ее положении в мировой экономике, которая определяет ее взносы в фонд, а также доступ к чрезвычайному финансированию.

В настоящее время квота Китая меньше, чем у Японии, несмотря на большую долю мирового валового внутреннего продукта. США, будучи крупнейшим акционером МВФ, владеют примерно 17% акций, что дает им право вето на решения по квотам, которые требуют поддержки 85%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2039276-mvf-mozhet-ukrepit-pozitsii-kitaya-v-fonde/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.