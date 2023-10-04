МВФ может укрепить позиции Китая в фонде

Глава Международного валютного фонда поддержала реформы, которые в конечном итоге могут дать Китаю больше голосов в фонде по сравнению с другими странами-членами МВФ, передает Financial Times.

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Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что фонд должен адекватно отражать все изменения, происходящие с мировой экономикой за последние десятилетия. В том числе это касается и лидерской позиции Китая, которая укрепляется с каждым годом.

"Необходимо постоянно меняться, чтобы объективно отражать изменения в мировой экономике", — сказала Георгиева.

По ее мнению, в настоящее время в МВФ наблюдается дисбаланс и несоответствие 6%-ной доли голосов Китая его весу в мировой экономике. Георгиева отметила, что руководству фонда удалось преодолеть разногласия в обсуждениях, которые продолжались с начала пандемии COVID-19. Глава МВФ заявила, что с оптимизмом смотрит в будущее и уверена, что МВФ, в конце концов, окончательно примет реформы.

Традиционно каждая страна-член МВФ имеет так называемую квоту, основанную на ее положении в мировой экономике, которая определяет ее взносы в фонд, а также доступ к чрезвычайному финансированию.

В настоящее время квота Китая меньше, чем у Японии, несмотря на большую долю мирового валового внутреннего продукта. США, будучи крупнейшим акционером МВФ, владеют примерно 17% акций, что дает им право вето на решения по квотам, которые требуют поддержки 85%.