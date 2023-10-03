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Спрос на поездки вырос в мире в 2023 году, сообщили в Boeing

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Самолет в небе
Самолет в небе. Иллюстративное фото: pexels.com

Генеральный директор Boeing заявил, что спрос на туристические услуги во всем мире восстанавливается намного быстрее, чем предполагали представители авиационной отрасли, передает CNBC.

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Глава Boeing Дэйв Кэлхун с оптимизмом смотрит на восстановление спроса на поездки, который, по его словам, оказался сильнее, чем он ожидал.

"Да, спрос устойчив. И он более устойчив, чем мы могли себе представить, оглядываясь на ситуацию с COVID-19. Это говорит, что бизнес в туристической отрасли может вернуться к допандемийным показателям", — сказал он.

Кэлхун отметил, что спрос настолько высок, что он не может вспомнить аналогичного случая в своей карьере. При этом Boeing, а также его главный конкурент Airbus, заявляют, что ограничения в цепочке поставок мешают их возможностям по наращиванию производства.

В мае 2023 года Всемирный совет путешествий и туризма прогнозировал, что глобальный сектор путешествий и туризма не достигнет полного восстановления в этом году. И хотя пропускная способность внутренних авиалиний Китая полностью восстановилась, пропускная способность международных рейсов по-прежнему составляет менее половины от уровня, существовавшего до пандемии, как показал отчет Skift Research.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2039082-spros-na-poezdki-vyros-v-mire-v-2023-godu-soobschili-v-boeing/

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