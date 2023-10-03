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Поставщики связи ЕС заявили, что технологические компании должны платить им больше

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Девушка держит в руках купюры евро
Купюры евро. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Крупнейшие телекоммуникационные компании Европы призвали ЕС заставить крупные технологические компании платить "справедливый" взнос за использование их сетей, передает Financial Times.

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По мнению руководителей европейских телекоммуникационных компаний (BT, Deutsche Telekom и Telefónica), технологические компании, которые получают самую большую выгоду от телекоммуникационной инфраструктуры, должны платить больше за эти услуги. Руководители компаний подписали открытое письмо Европейской комиссии и членам Европейского парламента, к которому получили доступ журналисты FT.

"Будущие инвестиции находятся под серьезным давлением, и для их защиты необходимы регулирующие меры. Справедливый и пропорциональный вклад крупнейших генераторов трафика в расходы на сетевую инфраструктуру должен лечь в основу нового подхода", — говорится в письме.

В тексте также говорится, что регуляторам необходимо принять меры для обеспечения будущих инвестиций, поскольку телекоммуникационным группам придется потратить миллиарды на поддержку развертывания 5G.

Так называемая инициатива справедливого распределения набирает поддержку в Брюсселе, а Европейский парламент в июне призывал к созданию политической базы, на основании которой крупные генераторы трафика будут справедливо вносить вклад в адекватное финансирование телекоммуникационных сетей без ущерба для чистой прибыли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2039079-postavschiki-svyazi-es-zayavili-chto-tehnologicheskie-kompanii-dolzhny-platit-im-bolshe/

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