Поставщики связи ЕС заявили, что технологические компании должны платить им больше

Крупнейшие телекоммуникационные компании Европы призвали ЕС заставить крупные технологические компании платить "справедливый" взнос за использование их сетей, передает Financial Times.

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По мнению руководителей европейских телекоммуникационных компаний (BT, Deutsche Telekom и Telefónica), технологические компании, которые получают самую большую выгоду от телекоммуникационной инфраструктуры, должны платить больше за эти услуги. Руководители компаний подписали открытое письмо Европейской комиссии и членам Европейского парламента, к которому получили доступ журналисты FT.

"Будущие инвестиции находятся под серьезным давлением, и для их защиты необходимы регулирующие меры. Справедливый и пропорциональный вклад крупнейших генераторов трафика в расходы на сетевую инфраструктуру должен лечь в основу нового подхода", — говорится в письме.

В тексте также говорится, что регуляторам необходимо принять меры для обеспечения будущих инвестиций, поскольку телекоммуникационным группам придется потратить миллиарды на поддержку развертывания 5G.

Так называемая инициатива справедливого распределения набирает поддержку в Брюсселе, а Европейский парламент в июне призывал к созданию политической базы, на основании которой крупные генераторы трафика будут справедливо вносить вклад в адекватное финансирование телекоммуникационных сетей без ущерба для чистой прибыли.