Как экономические проблемы Китая влияют на другие страны, рассказали эксперты

Что экономические проблемы Китая могут означать для остальных стран мира? По словам экспертов, высокий уровень безработицы и хаос на рынке недвижимости в Китае могут повлиять на другие экономики, передает BBC.

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Журналисты BBC напомнили, что в деловом мире существует такая поговорка: "когда чихает экономика США, остальной мир заболевает простудой". Они решили проанализировать, насколько ситуация в китайской экономике оказывает ли ситуация в китайской экономике такое же влияние на другие страны. Главными проблемами Китая на сегодняшний день являются высокий уровень безработицы среди молодежи и хаос на рынке недвижимости.

Сейчас ситуация усугубляется тем, что глава крупной строительной компании Evergrande, имеющей большие долги, находится под следствием. Это сильно влияет на настрой в деловой среде Китая и не вселяет оптимизма относительно будущего китайской экономики. Однако, насколько сильно эта ситуация может влиять на остальной мир?

Аналитики считают, что опасения по поводу надвигающейся глобальной катастрофы преувеличены. Но транснациональные корпорации, их сотрудники и даже люди, не имеющие прямых связей с Китаем, скорее всего, ощутят на себе хотя бы некоторые последствия. В конечном счете, это зависит от того, в каком секторе экономики задействована каждая компания.

Сотни крупных мировых компаний (от Apple и Volkswagen до Burberry) получают большую часть своих доходов от крупного потребительского рынка Китая, и многие из них пострадают от того, что китайские домохозяйства будут тратить меньше денег. Последствия также ощутят тысячи поставщиков и работников по всему миру, которые сотрудничают с этими компаниями.