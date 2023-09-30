Почему Индия не может обогнать Китай в численности кадров, рассказали эксперты

Новые данные исследователей показали, что, хотя Индия и обогнала Китай в качестве самой густонаселенной страны мира, стране все равно не хватает работающего населения, чтобы развить экономику, передает CNBC.

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По данным Oxford Economics, доля работающего населения Индии составляет лишь 51%, отставая от Китая на 25 процентных пунктов. По мнению исследователей, с годами в Индии вырастет процент работающего населения, однако она все равно будет отставать в этом показателе от Китая вплоть до конца 2040-х годов.

Прогнозы экономической консультативной фирмы показывают, что Индии придется достичь уровня участия более 70%, чтобы к 2030 году иметь такой же процент работающего населения, как в Китае. Хотя большая часть населения Индии находится в трудоспособном возрасте, люди в возрасте от 15 до 64 лет составляют лишь 51% рабочей силы страны по сравнению с 76% в Китае.

Население Индии в настоящее время оценивается в 1,4 млрд человек и, как ожидается, достигнет 1,7 млрд в середине 2060-х годов. К тому времени население Китая, вероятнее всего, сократится на 1,1 млрд человек.

По мнению экспертов, проблема индийского рынка труда заключается не только в низких заработных платах, но и в производительности рабочей силы. Oxford Economics объяснил это отсутствием в стране надлежащих стандартов образования и здравоохранения. Данные Всемирного экономического форума показали, что уровень грамотности в Индии в 2018 году составил 74%. При этом в Китае он составляет 97%.