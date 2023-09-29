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Индонезия ввела запрет на транзакции в соцсетях

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Работающий ноутбук с главной страницей социальной сети Facebook на экране
Главная страница Facebook. Иллюстративное фото: pexels.com

Индонезия ввела запрет на транзакции в социальных сетях. Министерство торговли страны заявило, что работает над дальнейшим усилением регулирования электронной коммерции, передает CNBC.

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Министерство торговли Индонезии заявило, что оно работает над дополнительными мерами регулирования электронной коммерции, и акцентировало внимание, что страна не разрешает проведение транзакций в социальных сетях.

"Важно понимать, что правительство разрешает использование социальных сетей исключительно для продвижения рекламы, а не для осуществления транзакций на интернет-площадках", — говорится в официальном сообщении министерства.

Это означает, что пользователи в Индонезии не могут покупать или продавать товары и услуги в TikTok и Facebook. Правительство также заявило о намерении запретить социальным сетям выступать в роли платформ для электронной коммерции. Эти меры принимаются с целью предотвратить неправомерное использование общедоступных данных.

Министр торговли Зулкифли Хасан заявил, что социальные сети и электронная коммерция должны быть разделены. По его словам, это поможет предотвратить использование личных данных в коммерческих целях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2038542-indoneziya-vvela-zapret-na-tranzaktsii-v-sotssetyah/

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