Объем мировой торговли упал до самого низкого уровня с начала пандемии

Объем мировой торговли упал до самого низкого уровня за последние три года. Аналитики сообщают, что рост процентных ставок начинает влиять на глобальный спрос на товары, передает Financial Times.

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Объемы торговли в июле снизились на 3,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что стало самым резким падением с августа 2020 года. Последние данные World Trade Monitor, опубликованные Нидерландским бюро анализа экономической политики (CPB), последовали за спадом на 2,4% в июне и стали дополнительным доказательством замедления глобального роста объемов торговли.

После бума во время пандемии спрос на глобальный экспорт товаров ослаб на фоне высокой инфляции, резкого повышения ставок мировыми центральными банками в 2022 году и увеличения расходов на внутренние услуги. Изменение объемов экспорта носило широкий характер: большинство стран мира сообщили о падении объемов торговли в июле. Китай, крупнейший в мире экспортер товаров, сообщил о годовом падении на 1,5%, в еврозоне этот показатель оказался равен 2,5%, а в США - 0,6%.

Аналитики полагают, что, несмотря на то, что центробанки вряд ли значительно повысят процентные ставки в ближайшее время, отсутствие мер по смягчению экономики приведет к дальнейшему давлению на рост экспорта.

"Поскольку отсроченное влияние высоких процентных ставок, вероятно, будет сильнее влиять на спрос на определенные товары, может пройти несколько месяцев, прежде чем мировая торговля достигнет своего дна", — сказала Ариана Кертис, глобальный экономист из консалтинговой компании Capital Economics.