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Глава ЕЦБ рассказала о будущем экономики еврозоны

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Купюры евро разного номинала лежат веером
Евро. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Европейского центрального банка заявила, что процентная ставка в еврозоне будет оставаться высокой до тех пор, пока это будет необходимо. По словам Кристин Лагард, это нужно для сдерживания инфляции, передает Quartz.

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Кристин Лагард заявила, что ценовое давление остается высоким во всех 20 странах, использующих евро. Она отметила, что высокие расходы потребителей на отдых и путешествия, а также рост заработной платы немного замедляют снижение уровня цен, однако экономика все еще остается слабой. Годовая инфляция в еврозоне снизилась лишь незначительно — с 5,3% в июле до 5,2% в августе.

"Мы по-прежнему полны решимости обеспечить своевременное возвращение инфляции к среднесрочному целевому уровню в 2%. Инфляция продолжает снижаться, но будет оставаться высокой в течение достаточно долгого времени", — заявила Лагард комитету Европейского парламента по экономическим и монетарным вопросам.

ЕЦБ в этом месяце поднял базовую ставку по депозитам до исторического максимума в 4% после рекордных темпов повышения с минус 0,5% в июле 2022 года.

Она отметила, что инфляционное бремя ложится на домохозяйства с низкими доходами. Эти люди тратят большую часть своего дохода на товары и услуги первой необходимости, например, на коммунальные услуги. По словам Лагард, возвращение инфляции до уровня в 2% поможет улучшить уровень жизни этой категории граждан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2038135-glava-etsb-rasskazala-o-buduschem-ekonomiki-evrozony/

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