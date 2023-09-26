Убытки производителей кредитных карт достигли 30-летнего максимума

Компании, выпускающие кредитные карты, испытывают наибольшие убытки за последние 30 лет. Аналогичная ситуация, связанная с убытками, наблюдалась на рынке только во время экономического кризиса 2008 года, передает CNBC.

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Согласно данным аналитиков Goldman Sachs, убытки компаний, выпускающих кредитные карты, стремительно растут с начала 2022 года. Потери в настоящее время составляют 3,63%. Аналитики ожидают, что до конца года они вырастут еще на 1,3 процентных пункта, достигнув 4,93%. Это происходит именно в тот момент, когда американцы задолжали более триллиона долларов по кредитным картам. По данным Федерального резервного банка Нью-Йорка, это рекордный показатель.

"Мы считаем, что все больше потребителей будут выходить на просрочку по кредитным картам. Подобная ситуация может сохраниться до середины следующего года. При этом потери большинства эмитентов могут достичь максимума к концу 2024 — началу 2025 года", — заявил аналитик Райан Нэш.

Эксперт отмечает, что потери компаний-эмитентов происходят во время экономического спада, что необычно. Ведь чаще всего люди активно пользуются кредитными картами (и вовремя погашают их) именно в такие периоды.