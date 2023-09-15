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Национальная платежная корпорация будет создана в Казахстане

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Клиент расплачивается кредитной картой через телефон с помощью pos-терминала
Оплата телефоном. Иллюстративное фото: sefa ozel/Getty Images

В Казахстане создадут Национальную платежную корпорацию, которая будет оказывать услуги по межбанковским платежам, а также участвовать в развитии цифрового тенге, сообщает Национальный банк РК.

В частности, в Нацбанке сообщают, что Национальная платежная корпорация (НПК) будет создана путем реорганизации Казахстанского центра межбанковских расчетов (КЦМР), которая до этого времени обеспечивала работу национальной платежной системы страны.

Таким образом НПК станет правопреемником КЦМР и продолжит обеспечивать доступность сервисов для участников платежного рынка, в том числе оказывать услуги по межбанковскому безналичному расчету (клирингу), проведению межбанковских платежей и переводов денег, а также удаленной цифровой идентификации.

Как отмечают в Национальном банке РК, Национальная платежная корпорация будет обеспечивать бесперебойное функционирование и развитие национальной платежной системы по принципу равной доступности для всех участников рынка.

В ее функции и задачи также входит дальнейшее развитие цифровой финансовой инфраструктуры, в том числе путем реализации проектов "Цифровой тенге" и Open Banking.

Таким образом, реорганизация КЦМР в Национальную платежную корпорацию обеспечит дальнейшее повышение эффективности, безопасности и надежности платежной инфраструктуры страны, а также ускорит темпы внедрения инновационных продуктов и цифровизации финансового сектора.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2036748-natsionalnaya-platezhnaya-korporatsiya-budet-sozdana-v-kazahstane/

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