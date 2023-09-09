Сколько людей по всему миру работают онлайн, рассказали эксперты

В новом докладе Всемирного банка говорится, что количество людей, работающих исключительно онлайн, увеличивается по всему миру. По данным экспертов, эта тенденция сильно упрощает жизнь безработных жителей бедных стран, передает Quartz.

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Согласно докладу Всемирного банка, число онлайн-работников в мире составляет 435 млн человек. В отчете также говорится, что спрос на работу по совместительству увеличился на 41% в период с 2016 по 2023 годы.

Однако эта статистика вызывает беспокойство у экспертов в сфере труда. Они считают, что многие люди, работающие в таком формате, делают это неофициально и, следовательно, не имеют никаких гарантий и привилегий, доступных официально трудоустроенным лицам.

Зачастую фрилансеры специализируются в сфере дизайна и разработки программного обеспечения. Намита Датта, главный автор доклада Всемирного банка, заявила, что онлайн-работа предоставляет женщинам и малообеспеченной молодежи отличную возможность участвовать на рынке труда. Согласно отчету, около 90% рабочей силы в странах с низкими доходами работает неофициально.

Доклад также демонстрирует, насколько низки показатели социального страхования среди фрилансеров по всему миру. Почти половина опрошенных не имеют пенсионного плана, а целых 73% венесуэльских и 75% нигерийских фрилансеров не имеют накоплений для пенсии.