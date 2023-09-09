Сколько должны тратить страны, чтобы обеспечить женщинам все права, рассказали в ООН

Эксперты ООН заявили, что правительствам стран мира нужно тратить дополнительные 360 млрд долларов в год, чтобы достичь глобальных целей по гендерному равенству к 2030 году, передает The Guardian.

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По данным структуры "ООН-женщины", в настоящее время мир достаточно далек от того, чтобы к 2030 году достичь одной из 17 целей устойчивого развития, обозначенных ООН. Эти цели были установлены странами-участницами в 2015 году. Среди них есть цель по достижению глобального гендерного равенства.

По мнению экспертов, достижению прогресса мешают глубоко укоренившиеся предубеждения в отношении женщин, проявляющиеся в неравном доступе к услугам в области здравоохранения, экономическом неравенстве и отсутствии правовой защиты. Кроме того, в докладе говорится, что женщины недостаточно представлены на руководящих должностях в правительствах стран. Женщины занимают лишь 26,7% мест в парламентах по всему миру.

Из 120 стран, данные которых имеются в распоряжении экспертов, в 67 нет законов, запрещающих дискриминацию в отношении женщин, а в 28 еще предстоит реализовать законы, предоставляющие женщинам равные права в части заключения и расторжения браков. Считается, что только 41 страна достигла, почти достигла или близка к достижению своих целей в области гендерного равенства.