Курс юаня упал до самого низкого уровня за последние 16 лет

Курс китайского юаня упал до самого низкого уровня за последние 16 лет из-за сокращения экспорта в августе 2023 года. Это произошло на фоне того, что производственный сектор страны изо всех сил пытается восстановиться, передает Financial Times.

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Валюта Китая упала до самого низкого уровня по отношению к доллару с 2007 года. В течение последних четырех месяцев экспорт Китая сильно упал, достигнув критической отметки в августе. В четверг, 7 сентября, юань упал на 0,1% до минимума в 7,3259 юаней за доллар.

Это ниже уровня, зафиксированного во время общенациональных карантинных ограничений в 2022 году. Курс валюты упал после публикации данных о сокращении экспорта. По итогам августа он упал на 8,8% по сравнению с прошлым годом.

При этом аналитики отмечают, что текущие показатели более оптимистичны по сравнению с ранее озвученными прогнозами. Ожидалось, что по итогам августа экспорт сократится на 9,2%.

Китайские компании активно участвовали в торговых процессах и поддерживали экономическую активность страны даже во время карантина. Однако в этом году экспортеры столкнулись с трудностями, так как иностранные покупатели стали заказывать намного меньше китайских товаров из-за высокой глобальной инфляции.