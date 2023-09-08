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Эксперты: Потребительский рынок Индии станет третьим в мире в 2027 году

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Индийская рупия на фоне курса валют
Индийская рупия. Иллюстративное фото: Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images

Эксперты предсказали, что потребительский рынок Индии станет третьим по величине в мире уже в 2027 году. Это произойдет за счет того, что в стране с каждым годом становится больше семей со средним и высоким уровнем дохода, передает CNBC.

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Согласно отчету BMI, к 2027 году потребительский рынок Индии станет третьим по величине в мире. В настоящее время страна занимает пятое место, но компания Fitch Solutions прогнозирует, что увеличение реальных расходов домохозяйств на 29% поднимет Индию на две позиции.

Авторы доклада прогнозируют, что рост расходов домохозяйств на душу населения в Индии будет опережать рост расходов других развивающихся азиатских стран (Индонезии, Филиппин и Таиланда) на 7,8% в годовом исчислении.

По оценкам BMI, расходы домохозяйств в Индии превысят три триллиона долларов, поскольку располагаемый доход будет расти на 14,6% ежегодно до 2027 года. К тому времени 25,8% индийских домохозяйств достигнут годового располагаемого дохода в 10 тысяч долларов.

"Большинство семей с высоким уровнем потребления проживают в крупных городах: Нью-Дели, Мумбаи и Бангалор. Это позволяет ритейлерам быстрее ориентироваться на ключевых потребителей, а значит, уровень продаж растет еще быстрее", — заявили в BMI.

Движущей силой растущих расходов в Индии также является тот факт, что население страны достаточно молодое. По оценкам, примерно 33% населения страны составляют люди в возрасте от 20 до 33 лет. Аналитики BMI ожидают, что люди этой возрастной группы будут тратить еще больше денег на электронику в ближайшие годы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2035640-eksperty-potrebitelskiy-rynok-indii-stanet-tretim-v-mire-v-2027-godu/

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