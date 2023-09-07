Жители Японии начали скупать золото из-за страха перед инфляцией

Жители Японии активно покупают золото на фоне опасений относительно роста инфляции в стране. Розничная цена золота достигла рекордно высокого уровня. Отношение граждан к накоплениям сильно изменилось после многих лет дефляции, передает Financial Times.

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Розничная цена золота в Японии подскочила до рекордно высоких 10 тысяч иен за грамм. Иена продолжает свое историческое падение по отношению к доллару США, поэтому жители Японии, у которых скопился запас наличных, стремятся защитить свой капитал от инфляции.

Розничная цена на золото в Японии отражает мировые спотовые цены, рост которых вызван пандемией COVID-19, войной в Украине и напряженностью между Китаем и США. Она также отражает резкое падение курса иены в этом году, который недавно превысил 146,5 иены по отношению к доллару США.

Валютные аналитики говорят, что иена, вероятно, останется слабой до тех пор, пока не появится сигнал от Банка Японии о готовности ужесточить сверхмягкую политику.

Джеспер Колл, экономист и советник инвестиционного фонда Japan Catalyst Fund, сказал, что жители Японии срочно ищут способ защитить свои накопления от инфляции. И золото, по его мнению, кажется наиболее перспективным вариантом. Он подчеркнул, что особенно привлекательным является тот факт, что золото, как актив, никак не привязано к курсу иены.