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Эксперты рассказали, что повышение процентной ставки способно замедлить рост стран на 12 лет

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Доллары и тенге на столе
Доллар. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Повышение процентных ставок центральными банками замедляет потенциальный экономический рост стран, как минимум, на 12 лет. К такому выводу пришли исследователи из Федерального резервного банка Сан-Франциско, передает Bloomberg.

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По мнению экономистов из Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско, повышение ставок, в отличие от традиционных теорий развития национальных экономик (предполагают, что политическая ситуация в долгосрочной перспективе нейтральна), негативно сказывается на экономическом росте стран.

"Долгосрочные последствия повышения ставок выражаются, в первую очередь, в инвестиционных решениях, которые приводят к снижению производительности и уменьшению запасов капитала. Эффект ужесточения кредитно-денежной политики сохраняется как минимум в течение следующих 12 лет", — заявили исследователи ФРБ Сан-Франциско Оскар Хорда и Санджай Р. Сингх.

Оба исследователя также работают в Калифорнийском университете в Дэвисе.

Экономисты использовали исторические данные стран, которые привязывали свой обменный курс к валюте более крупной экономики мира. Кроме того, они изучили, насколько занятость, объем капитала и производительность экономики зависели от повышения процентной ставки, вызванного внешними факторами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2035464-eksperty-rasskazali-chto-povyshenie-protsentnoy-stavki-sposobno-zamedlit-rost-stran-na-12-let/

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