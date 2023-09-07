Эксперты рассказали, что повышение процентной ставки способно замедлить рост стран на 12 лет

Повышение процентных ставок центральными банками замедляет потенциальный экономический рост стран, как минимум, на 12 лет. К такому выводу пришли исследователи из Федерального резервного банка Сан-Франциско, передает Bloomberg.

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По мнению экономистов из Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско, повышение ставок, в отличие от традиционных теорий развития национальных экономик (предполагают, что политическая ситуация в долгосрочной перспективе нейтральна), негативно сказывается на экономическом росте стран.

"Долгосрочные последствия повышения ставок выражаются, в первую очередь, в инвестиционных решениях, которые приводят к снижению производительности и уменьшению запасов капитала. Эффект ужесточения кредитно-денежной политики сохраняется как минимум в течение следующих 12 лет", — заявили исследователи ФРБ Сан-Франциско Оскар Хорда и Санджай Р. Сингх.

Оба исследователя также работают в Калифорнийском университете в Дэвисе.

Экономисты использовали исторические данные стран, которые привязывали свой обменный курс к валюте более крупной экономики мира. Кроме того, они изучили, насколько занятость, объем капитала и производительность экономики зависели от повышения процентной ставки, вызванного внешними факторами.