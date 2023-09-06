Nestle продала подразделение, разрабатывающее лекарство от аллергии на арахис

Nestle. Иллюстративное фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Компания Nestle продала предприятие, специализирующееся на производстве лекарств для людей с аллергией на арахис, из-за низкого спроса на этот продукт. Новым владельцем этой компании стала швейцарская группа компаний Stallergenes Greer, передает Financial Times.

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В 2020 году Nestle приобрела биофармацевтическую компанию Aimmune Therapeutics и компанию по производству лекарств Palforzia за 2,6 млрд долларов. Этим приобретением производитель KitKat и Nespresso планировал расширить свое подразделение, занимающееся исследованием здоровья потребителей. В частности, Palforzia разрабатывала лекарство, которое помогало снизить частоту и тяжесть аллергических реакций на арахис у детей.

Однако в 2022 году генеральный директор Nestle Марк Шнайдер признал, что инвестиция в производство лекарств была ошибкой. Он отметил, что компания считала, что существует недостаточно удовлетворенная медицинская потребность в лекарствах от аллергии. Однако Nestle вынуждена была признать, что этот продукт слишком узкоспециализированный.

Лечение препаратом Palforzia предполагает использование небольших доз арахисового белка, чтобы помочь пациентам развить иммунитет к арахису и с течением времени уменьшить тяжесть аллергических реакций. Однако лечение также включает постоянные посещения врача-аллерголога, что устраивает не всех пациентов. Поэтому многие отказываются от такого вида лечения.

Новым владельцем Palforzia стала швейцарская группа компаний Stallergenes Greer. Сумма сделки не была раскрыта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2035317-nestle-prodala-podrazdelenie-razrabatyvayuschee-lekarstvo-ot-allergii-na-arahis/