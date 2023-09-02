Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Посол Китая в США высказался о сложностях в сотрудничестве двух стран

Опубликовано:

Флаги США и Китая
Флаги США и Китая. Иллюстративное фото: Michael Mcdonald/EyeEm via Getty Images

Посол Китая в США Се Фэн заявил, что торговля между двумя странами замедлилась из-за экспортного контроля с американской стороны. Только в первом полугодии 2023 года торговля между двумя странами упала на 14,5% по сравнению с прошлым годом, передает CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Се Фэн отметил, что сокращение торговли между странами неблагоприятно сказалось на представителях бизнеса, а также на простых гражданах.

"Это прямое следствие действий США по взиманию пошлин на китайский импорт, злоупотреблению односторонними санкциями и дальнейшему ужесточению экспортного контроля", — сказал он.

США являются крупнейшим торговым партнером Китая. Посол Китая в США отметил, что самый большой риск для мировой экономики — это любое разъединение между Китаем и Соединенными Штатами, а самый большой источник нестабильности — это любая конфронтация между этими странами.

"Закрыть торговлю с Китаем — это значит закрыть дверь возможностям, сотрудничеству, стабильности и развитию", — сказал посол.

В 2018 году администрация президента Трампа ввела пошлины на китайские товары, на что Пекин ответил собственными пошлинами. Се заявил, что средние пошлины США на китайскую продукцию составляют 19%, тогда как китайские пошлины на американские товары составляют в среднем 7,3%.

При этом правительство США объясняет свои действия по ограничению закупок китайскими компаниями передовых полупроводников у американских предприятий соображениями национальной безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2034871-posol-kitaya-v-ssha-vyskazalsya-o-slozhnostyah-v-sotrudnichestve-dvuh-stran/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.