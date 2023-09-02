Посол Китая в США высказался о сложностях в сотрудничестве двух стран

Флаги США и Китая. Иллюстративное фото: Michael Mcdonald/EyeEm via Getty Images

Посол Китая в США Се Фэн заявил, что торговля между двумя странами замедлилась из-за экспортного контроля с американской стороны. Только в первом полугодии 2023 года торговля между двумя странами упала на 14,5% по сравнению с прошлым годом, передает CNBC.

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Се Фэн отметил, что сокращение торговли между странами неблагоприятно сказалось на представителях бизнеса, а также на простых гражданах.

"Это прямое следствие действий США по взиманию пошлин на китайский импорт, злоупотреблению односторонними санкциями и дальнейшему ужесточению экспортного контроля", — сказал он.

США являются крупнейшим торговым партнером Китая. Посол Китая в США отметил, что самый большой риск для мировой экономики — это любое разъединение между Китаем и Соединенными Штатами, а самый большой источник нестабильности — это любая конфронтация между этими странами.

"Закрыть торговлю с Китаем — это значит закрыть дверь возможностям, сотрудничеству, стабильности и развитию", — сказал посол.

В 2018 году администрация президента Трампа ввела пошлины на китайские товары, на что Пекин ответил собственными пошлинами. Се заявил, что средние пошлины США на китайскую продукцию составляют 19%, тогда как китайские пошлины на американские товары составляют в среднем 7,3%.

При этом правительство США объясняет свои действия по ограничению закупок китайскими компаниями передовых полупроводников у американских предприятий соображениями национальной безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2034871-posol-kitaya-v-ssha-vyskazalsya-o-slozhnostyah-v-sotrudnichestve-dvuh-stran/