Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Эксперты заявили, что развитие ветроэнергетики может стать проблемой, если его не замедлить

Опубликовано:

Ветрогенератор на фоне неба
Ветрогенератор. Иллюстративное фото: pixabay.com

Новая проблема назревает в отрасли ветроэнергетики, активно развивающейся в последние годы. Турбины становятся все выше, что создает сложности для цепочки поставок, передает Financial Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Высота новых ветряных турбин, которые устанавливают энтузиасты ветроэнергетической промышленности, уже превышает высоту Рокфеллер-центра в Нью-Йорке (259 м). Такая турбина может обеспечивать электроэнергией миллионы домов. Гонка за лидерство в данной отрасли становится все более ожесточенной.

Развитие ветряной энергетики помогло снизить затраты для потребителей и доказать, что энергетическая отрасль может оставлять меньший углеродный след. При этом критики отмечают, что жесткая конкуренция может принести бизнесу и рынку больше вреда, чем пользы, поскольку встает вопрос о технических рисках, а также проблемах для цепочек поставок.

"Ускорение циклов разработки новых моделей ветряных турбин в последние годы не принесло пользы. Необходимо замедлить этот процесс", — сказал Кристоф Зипф, представитель торговой группы WindEurope.

Многие руководители отрасли хотят положить конец эпохе роста турбин и провести стандартизацию моделей, которая, по их мнению, является лучшей поддержкой разработчиков.

Если в начале 90-х годов прошлого века мощность первых ветряных турбин составляла один мегаватт, то сейчас турбины имеют мощность, превышающую 18 мегаватт. По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, с 2011 по 2021 годы ветроэнергетика помогла снизить затраты на энергию на 60%. При этом производителям и логистическим компаниям необходимо адаптироваться к тому, что турбины становятся все выше. По мнению экспертов, на это нужно заложить время.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2034653-eksperty-zayavili-chto-razvitie-vetroenergetiki-mozhet-stat-problemoy-esli-ego-ne-zamedlit/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.