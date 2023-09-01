Эксперты заявили, что развитие ветроэнергетики может стать проблемой, если его не замедлить

Ветрогенератор. Иллюстративное фото: pixabay.com

Новая проблема назревает в отрасли ветроэнергетики, активно развивающейся в последние годы. Турбины становятся все выше, что создает сложности для цепочки поставок, передает Financial Times.

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Высота новых ветряных турбин, которые устанавливают энтузиасты ветроэнергетической промышленности, уже превышает высоту Рокфеллер-центра в Нью-Йорке (259 м). Такая турбина может обеспечивать электроэнергией миллионы домов. Гонка за лидерство в данной отрасли становится все более ожесточенной.

Развитие ветряной энергетики помогло снизить затраты для потребителей и доказать, что энергетическая отрасль может оставлять меньший углеродный след. При этом критики отмечают, что жесткая конкуренция может принести бизнесу и рынку больше вреда, чем пользы, поскольку встает вопрос о технических рисках, а также проблемах для цепочек поставок.

"Ускорение циклов разработки новых моделей ветряных турбин в последние годы не принесло пользы. Необходимо замедлить этот процесс", — сказал Кристоф Зипф, представитель торговой группы WindEurope.

Многие руководители отрасли хотят положить конец эпохе роста турбин и провести стандартизацию моделей, которая, по их мнению, является лучшей поддержкой разработчиков.

Если в начале 90-х годов прошлого века мощность первых ветряных турбин составляла один мегаватт, то сейчас турбины имеют мощность, превышающую 18 мегаватт. По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, с 2011 по 2021 годы ветроэнергетика помогла снизить затраты на энергию на 60%. При этом производителям и логистическим компаниям необходимо адаптироваться к тому, что турбины становятся все выше. По мнению экспертов, на это нужно заложить время.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2034653-eksperty-zayavili-chto-razvitie-vetroenergetiki-mozhet-stat-problemoy-esli-ego-ne-zamedlit/