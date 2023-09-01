WSJ: Visa и Mastercard планируют ввести новые комиссии для бизнеса

Банковская карта. Иллюстративное фото: Robert Nickelsberg / Getty Images

Visa и Mastercard планируют увеличить комиссию, которую получают от компаний, принимающих оплаты с помощью кредитных карт. Повышение комиссий ожидается в октябре 2023 года и в апреле 2024 года, передает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

По данным консалтинговой компании CMSPI, изменения могут привести к тому, что розничные продавцы будут выплачивать дополнительные 502 млн долларов в год в виде комиссии. По оценкам CMSPI, увеличение сетевых сборов составит чуть больше половины этого дохода. Остальное будет получено за счет увеличения комиссии, которую продавцы платят, если покупатели используют кредитные карты.

Информация об экономике межбанковских комиссий зачастую недоступна для покупателей. При этом данные комиссии являются основным источником разногласий между карточными сетями и бизнесом. Этим вопросом обеспокоены как гиганты интернет-коммерции, так и владельцы уличных кофеен.

По данным отраслевого издания Nilson Report, в прошлом году американские предприниматели заплатили около 93 млрд долларов в виде комиссий по кредитным картам Visa и Mastercard. За десять лет до этого, в 2012 году, данная сумма составляла 33 млрд долларов.

Продавцы стараются переложить эти затраты на потребителей, повышая стоимость товаров и услуг. При этом многие торговые предприятия предлагают скидки для покупателей, расплачивающихся наличными.

Visa, Mastercard и крупные банки заявили, что эти сборы помогают покрыть расходы, связанные с предотвращением мошенничества и инновациями. Банки часто используют полученные от комиссий деньги для финансирования популярных программ вознаграждений по кредитным картам.

Дуг Кантор, главный юрисконсульт Ассоциации владельцев круглосуточных магазинов США, заявил, что предприятия и так страдают от инфляции и высоких процентных ставок, а также все еще восстанавливаются после пандемии. Поэтому введение новых комиссий станет для них ударом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2034652-wsj-visa-i-mastercard-planiruyut-vvesti-novye-komissii-dlya-biznesa/