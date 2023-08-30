Дольше трех часов: крупную авиакомпанию США оштрафовали за задержку рейсов

Самолет. Иллюстративное фото: pexels.com

Регулирующие органы США оштрафовали авиакомпанию American Airlines на 4,1 млн долларов после того, как было обнаружено, что компания не менее 40 раз задерживала пассажиров на взлетно-посадочной полосе более чем на три часа, передает Quartz.

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Авиаперевозчик должен выплатить правительству США половину штрафа в течение следующего месяца (около 2 млн долларов). Вторую половину суммы American Airlines должна будет выплатить в качестве компенсации пассажирам, которые столкнулись с задержкой.

Согласно материалам расследования, в период с 2018 по 2021 годы компания American Airlines задержала на взлетной полосе 43 внутренних рейса более чем на три часа, в результате чего пострадал 5821 пассажир. Чаще всего это происходило в международном аэропорту Даллас Форт-Уэрт.

При этом Федеральный закон предписывает, что у пассажиров должна быть возможность выйти из самолета не более, чем через три часа после завершения рейса. Кроме того, регуляторы выяснили, что во время одной из задержек пассажирам не предоставили питание и воду, как того требует закон.

Представители American Airlines подтвердили, что выплатят штраф и сообщили, что задержки рейсов вызваны исключительно погодными явлениями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2034406-dolshe-treh-chasov-krupnuyu-aviakompaniyu-ssha-oshtrafovali-za-zaderzhku-reysov/