Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Дольше трех часов: крупную авиакомпанию США оштрафовали за задержку рейсов

Опубликовано:

Самолет в небе
Самолет. Иллюстративное фото: pexels.com

Регулирующие органы США оштрафовали авиакомпанию American Airlines на 4,1 млн долларов после того, как было обнаружено, что компания не менее 40 раз задерживала пассажиров на взлетно-посадочной полосе более чем на три часа, передает Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Авиаперевозчик должен выплатить правительству США половину штрафа в течение следующего месяца (около 2 млн долларов). Вторую половину суммы American Airlines должна будет выплатить в качестве компенсации пассажирам, которые столкнулись с задержкой.

Согласно материалам расследования, в период с 2018 по 2021 годы компания American Airlines задержала на взлетной полосе 43 внутренних рейса более чем на три часа, в результате чего пострадал 5821 пассажир. Чаще всего это происходило в международном аэропорту Даллас Форт-Уэрт.

При этом Федеральный закон предписывает, что у пассажиров должна быть возможность выйти из самолета не более, чем через три часа после завершения рейса. Кроме того, регуляторы выяснили, что во время одной из задержек пассажирам не предоставили питание и воду, как того требует закон.

Представители American Airlines подтвердили, что выплатят штраф и сообщили, что задержки рейсов вызваны исключительно погодными явлениями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2034406-dolshe-treh-chasov-krupnuyu-aviakompaniyu-ssha-oshtrafovali-za-zaderzhku-reysov/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.