Жители Китая стали покупать меньше домов и авто из-за дефляции

Юань. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жители Китая начали тратить меньше денег, поскольку перспективы роста второй по величине экономики мира замедляются. Спад активности потребителей влияет на доходы крупных компаний, передает Financial Times.

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В июле потребительские цены упали на 0,3% в годовом исчислении. Таким образом, Китай впервые с 2021 года оказался перед лицом дефляции. На фоне этого люди стали намного тщательнее выбирать, на что они тратят свои деньги. Рынок недвижимости замедлился, экспорт ослаб, а уровень безработицы среди молодежи вырос. Однако политики не спешат принимать серьезные меры для стимулирования национальной экономики.

Июльская дефляция частично отражает 26%-ное падение цен на свинину. Данный продукт является одним из самых популярных среди потребителей Китая. Цены на свинину снизились из-за увеличения предложения. Кроме того, аналитики JPMorgan отмечают, что цены на автомобили и жилье также снизились из-за дефляции в Китае.

Одной из причин дефляции также стал тот факт, что потребители откладывают крупные покупки (домов, автомобилей и путешествий) до тех пор, пока экономическая ситуация не стабилизируется.

"Раньше в Китае никогда не было проблем с низкой инфляцией. Сейчас такая ситуация могла возникнуть из-за того, что раньше люди брали очень много кредитов, а теперь население страны стремительно сокращается, а значит за кредитами обращается меньше людей", — сказал Дэн Ван, главный экономист Hang Seng Bank в Шанхае.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2034402-zhiteli-kitaya-stali-pokupat-menshe-domov-i-avto-iz-za-deflyatsii/