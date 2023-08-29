Власти Британии готовятся принять меры по защите арендаторов жилья

Ключи. Иллюстративное фото: pixabay.com

Главный антимонопольный орган Великобритании рассмотрит вопрос дискриминации арендаторов со стороны собственников жилья. Предварительное расследование показало, что собственники несправедливо отказывают арендаторам, имеющим инвалидность и воспитывающим несколько детей, передает Bloomberg.

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В заявлении Управления по конкуренции и рынкам говорится, что чиновники готовы принять принудительные меры, если этого потребует дополнительное расследование. Так, управление утверждает, что арендодатели демонстрируют дискриминацию в отношении некоторых категорий граждан, особенно женщин.

По данным управления, некоторые собственники жилья требуют жестких гарантий при заключении договора об аренде. Это изначально ставит в невыгодное положение огромную часть людей, поскольку они не могут гарантировать исполнение некоторых пунктов договора. Например, поддержку со стороны дальних родственников в случае, если арендатор столкнется с финансовыми трудностями.

Также было обнаружено, что арендодатели требуют завышенную сумму залога, которую должен заплатить арендатор до заключения договора. Кроме того, утверждается, что некоторые требуют предоплату за 12 месяцев.

В 2023 году правительство Великобритании уже ввело ряд мер по защите арендаторов. Это стало большим событием для рынка арендного жилья. Правительство также планирует внедрить норму, которая запретит арендодателям выселять арендаторов без предупреждения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2034226-vlasti-britanii-gotovyatsya-prinyat-mery-po-zaschite-arendatorov-zhilya/