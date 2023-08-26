Китай отказался от импорта морепродуктов из Японии после решения о сбросе воды с Фукусимы

Морепродукты. Иллюстративное фото: pexels.com

Китай приостановил импорт всех морепродуктов из Японии после того, как стало известно, что японская сторона будет сбрасывать очищенную радиоактивную воду с пострадавшей атомной электростанции Фукусима, передает CNBC.

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По данным Министерства сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства Японии, экспорт морепродуктов из Японии в Китай включает красного морского леща, гребешки и скумбрию. Китай также является крупнейшим импортером рыбы в Японию. В 2022 году Китай потратил на импорт рыбы 71,1 млрд иен (493,4 млн долларов), а на ракообразных и моллюсков (крабов и морских гребешков) — 53,56 млрд иен.

Таможенное агентство Китая заявило о намерении принять комплексные меры по защите пищевых продуктов от радиоактивного заражения, обеспечению продовольственной безопасности и защите здоровья населения страны. Этот шаг продлевает ранее действовавший запрет на импорт с территорий, непосредственно окружающих атомную станцию.

22 августа премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Япония планирует сбросить примерно 1,3 млн тонн очищенных сточных вод из Фукусимы. Мощное землетрясение и цунами в марте 2011 года разрушили атомную электростанцию, расположенную на восточном побережье Японии.

Китай резко раскритиковал это намерение и назвал подход Японии эгоистичным и безответственным. Международное агентство по атомной энергии заявило, что в Японию будет направлена группа экспертов для наблюдения за выбросами и оценки применения Японией всех соответствующих международных стандартов безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2033951-kitay-otkazalsya-ot-importa-moreproduktov-iz-yaponii-posle-resheniya-o-sbrose-vody-s-fukusimy/