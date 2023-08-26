Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Китай отказался от импорта морепродуктов из Японии после решения о сбросе воды с Фукусимы

Опубликовано:

Морепродукты на рынке
Морепродукты. Иллюстративное фото: pexels.com

Китай приостановил импорт всех морепродуктов из Японии после того, как стало известно, что японская сторона будет сбрасывать очищенную радиоактивную воду с пострадавшей атомной электростанции Фукусима, передает CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

По данным Министерства сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства Японии, экспорт морепродуктов из Японии в Китай включает красного морского леща, гребешки и скумбрию. Китай также является крупнейшим импортером рыбы в Японию. В 2022 году Китай потратил на импорт рыбы 71,1 млрд иен (493,4 млн долларов), а на ракообразных и моллюсков (крабов и морских гребешков) — 53,56 млрд иен.

Таможенное агентство Китая заявило о намерении принять комплексные меры по защите пищевых продуктов от радиоактивного заражения, обеспечению продовольственной безопасности и защите здоровья населения страны. Этот шаг продлевает ранее действовавший запрет на импорт с территорий, непосредственно окружающих атомную станцию.

22 августа премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Япония планирует сбросить примерно 1,3 млн тонн очищенных сточных вод из Фукусимы. Мощное землетрясение и цунами в марте 2011 года разрушили атомную электростанцию, расположенную на восточном побережье Японии.

Китай резко раскритиковал это намерение и назвал подход Японии эгоистичным и безответственным. Международное агентство по атомной энергии заявило, что в Японию будет направлена группа экспертов для наблюдения за выбросами и оценки применения Японией всех соответствующих международных стандартов безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2033951-kitay-otkazalsya-ot-importa-moreproduktov-iz-yaponii-posle-resheniya-o-sbrose-vody-s-fukusimy/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.