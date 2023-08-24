Жители Японии выплатили рекордную сумму налогов в 2022 году, чтобы получить подарки

Японская иена. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жители Японии превратили оплату налогов в гонку за подарками. В прошлом году рекордное количество жителей страны приняло участие в программе поддержки сельской местности, передает The Wall Street Journal.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

С 2008 года в Японии действует система выплаты налогов родному краю. Она была создана для помощи сельским регионам, налоговые поступления в которых сокращались по мере старения населения. Идея заключалась в том, чтобы городские жители могли перечислять около 20% своих налогов в родной сельский муниципалитет. В благодарность за поддержку сельской местности гражданин может получить в подарок продукцию, которую производит этот регион. Например, виноград или персики, мебель или текстиль.

Однако многие граждане Японии начали направлять налоги не только в родные муниципалитеты, но и в те регионы, которые производят наиболее "выгодную" продукцию. Например, морепродукты. Так, в прошлом году в программе приняло участие почти 9 млн налогоплательщиков, что является максимальным показателем с момента запуска программы. С марта 2022 года по март 2023 года сумма выплат в рамках программы составила триллион иен (7 млрд долларов).

Чем выше зарплата гражданина, тем больше сумма, которую он может направить в сельскую местность. А значит, получить больше подарков. Некоторые жители Японии получают от 50 до 200 подарков в год. Одна из жительниц страны, с которой пообщались журналисты, сообщила, что обставила большую часть своей квартиры с помощью данной программы.

Перераспределение налоговых поступлений привело к тому, что некоторые регионы получают большие суммы, а другие остаются в аутсайдерах. Так, пригород Токио Сэтагая к марту 2024 года, вероятнее всего, недополучит 70 млн долларов в виде налоговых поступлений. Власти призвали граждан относиться к программе более ответственно и еще раз напомнили, что к ней нельзя относиться как к онлайн-шопингу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2033609-zhiteli-yaponii-vyplatili-rekordnuyu-summu-nalogov-v-2022-godu-chtoby-poluchit-podarki/