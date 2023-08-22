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Перестраивать офисные здания в жилые дома начнут в Нью-Йорке из-за дефицита жилья

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Нью-Йорк на фон реки
США. Иллюстративное фото: pixabay.com

Пустующие офисные здания планируют превратить в жилые дома в Нью-Йорке. Для реализации этой инициативы будет создана межведомственная группа, цель которой — преодолеть бюрократическую волокиту, передает Bloomberg.

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О жилищном кризисе в мегаполисе мэр Нью-Йорка Эрик Адамс говорил еще в начале 2023 года. Он обращал внимание на то, что люди не могут найти доступное жилье. По его словам, необходимо использовать имеющиеся ресурсы, чтобы решить жилищный кризис. Однако коллеги-демократы раскритиковали план мэра и губернатора Кэти Хоукул.

Вместо этого они решили создать межведомственную группу, которая совместно будет работать над тем, чтобы пустующие офисные здания были преобразованы в жилые дома. Таким образом, в городе должно появиться 20 тысяч единиц жилья. Предполагается, что работа межведомственной группы позволит избежать бюрократической волокиты и реализовать план намного быстрее. При этом план все еще нуждается в одобрении властей штата.

Подобная проблема характерна не только для Нью-Йорка, но и для таких крупных городов США, как Бостон и Сан-Франциско. Офисные здания пустуют из-за того, что многие компании перевели своих сотрудников в режим удаленной работы. При этом в городах не хватает доступного жилья, а стоимость аренды неуклонно растет. Преобразование офисных зданий в жилые дома требует времени и больших вложений. Поэтому власти стремятся получить налоговые льготы, чтобы реализовать проект быстрее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2033230-perestraivat-ofisnye-zdaniya-v-zhilye-doma-nachnut-v-nyu-yorke-iz-za-defitsita-zhilya/

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