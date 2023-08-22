Голосовые денежные переводы собираются ввести в Индии

Смартфон. Иллюстративное фото: Ian Waldie / Bloomberg via Getty Images

Индия собирается внедрить голосовые цифровые платежи, а также платежи, которые можно совершать в режиме офлайн. Страна стремится укрепить цифровую инфраструктуру и сократить разрыв между сельскими и городскими жителями, передает Financial Times.

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Развитие системы цифровых платежей Universal Payments Interface (UPI) является важной частью стратегии премьер-министра Индии Нарендры Моди по цифровизации всей территории страны. С момента запуска UPI в 2016 году цифровыми платежами на постоянной основе пользуются 350 млн человек. В июле система зафиксировала почти 10 млрд транзакций. Это на 50% больше, чем за тот же период прошлого года.

При этом жителям сельских регионов Индии эти услуги все еще недоступны из-за низкого качества интернета. Кроме того, в сельской местности живет немногочисленная часть населения, которая не владеет грамотой. Чтобы сократить разрыв между жителями Индии, правительство планирует внедрить голосовые платежи. Пользователи смогут дать своему смартфону устную команду, которая будет обрабатываться приложением, работающим с использованием искусственного интеллекта.

Пользователи также смогут совершать транзакции без Интернета, используя технологию коммуникации ближнего радиуса действия, систему бесконтактных карточных транзакций, которая использует соединение между двумя телефонами, находящимися поблизости.

Дилип Асбе, глава Национальной платежной корпорации Индии, заявил, что новые системы платежей будут внедрены в ближайшие месяцы. Это сделает финансовые услуги более доступными для сельских жителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2033229-golosovye-denezhnye-perevody-sobirayutsya-vvesti-v-indii/