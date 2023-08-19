Виноват неурожай: Burger King исключил помидоры из меню индийских ресторанов

Помидоры черри. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сеть быстрого питания Burger King исключила помидоры из своего меню в ресторанах Индии из-за резкого роста цен на данный овощ. Ранее к точно такой же мере прибегнул McDonald's, передает BBC.

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В Burger King заявили, что приняли такое решение из-за непредсказуемых условий на рынке, которые могут влиять на качество продукции, а также на скорость поставок. Эксперты говорят, что плохие погодные условия привели к неурожаю помидоров, из-за чего в настоящее время страдают пункты общественного питания по всей Индии. Ранее помидоры из своего меню исключила сеть McDonald's, а также Subway.

Цены на товары первой необходимости в Индии резко выросли в последние месяцы: помидоры подорожали до 250 рупий (3 доллара США) за килограмм в июле. С тех пор цены на помидоры снизились, поскольку в начале августа Индия начала импортировать помидоры из соседнего Непала. Они продаются по 50 рупий за килограмм. Однако мировые сети быстрого питания не спешат использовать непальские помидоры.

В Burger King заявили, что франчайзинговые рестораны выдвигают высокие требования к качеству продуктов. Потребителей попросили проявить терпение и пообещали, что помидоры скоро вернутся в меню.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2033008-vinovat-neurozhay-burger-king-isklyuchil-pomidory-iz-menyu-indiyskih-restoranov/