Почему в 2023 году выгодно покупать настоящие бриллианты, рассказал эксперт

Бриллианты. Иллюстративное фото: pixabay.com

Объем продаж изделий с искусственными бриллиантами вырос до 12 млрд долларов в мировом масштабе в 2022 году. Это на 38% больше, чем в 2021 году. А продажи этих изделий с начала 2023 года уже превысили показатели за весь 2022 год, передает Quartz.

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Согласно данным Пола Зимниски, ведущего аналитика мировой алмазной отрасли, сейчас самое подходящее время для покупки изделий с настоящими бриллиантами. Анализ показывает, что продажи ювелирных изделий с выращенными в лаборатории бриллиантами выросли во всем мире почти до 12 млрд долларов по итогам 2022 года, что на 38% больше, чем в 2021 году. С начала 2023 года выращенные в лаборатории бриллианты были проданы на общую сумму 14,6 млрд долларов.

При проведении анализа Зимниски использует данные финансовых учреждений и розничных торговых сетей, включая HSBC, Международный валютный фонд, Tiffany & Co. и Cartier.

С 2016 года продажи выращенных в лаборатории бриллиантов растут. В 2016 году они составляли лишь 700 млн долларов. Крупнейшими продавцами в данном сегменте являются Signet Jewelers, базирующаяся в США, и Pandora, глобальная компания по производству модных ювелирных изделий. По состоянию на август 2023 года, выращенный в лаборатории бриллиант стоит 1425 долларов за карат, а цена природного бриллианта — 5185 долларов за карат. В 2016 году цены составляли 5450 и 6538 долларов за карат соответственно.

Производство искусственных бриллиантов стало дешевле, а сами камни теперь более доступны для потребителей. По данным Зимниски, натуральные бриллианты будут расти в цене в долгосрочной перспективе. Поэтому сейчас их можно рассматривать в качестве выгодной инвестиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2033005-pochemu-v-2023-godu-vygodno-pokupat-nastoyaschie-brillianty-rasskazal-ekspert/