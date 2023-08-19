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Доступные наличные: новый штраф для банков ввели в Британии

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Фунты стерлингов лежат на столе
Фунты стерлингов. Иллюстративное фото: pexels.com

Банки Великобритании будут штрафовать в случае, если они не предоставят клиентам свободный доступ к наличным деньгам. Таким образом, правительство премьер-министра Риши Сунака защищает права сельских жителей, а также пенсионеров и людей с ограниченными возможностями, передает Bloomberg.

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Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) получило новые полномочия, благодаря которым теперь сможет штрафовать банки, если те не предоставят клиентам свободный доступ к наличным деньгам. Соответствующее заявление сделало Министерство финансов. По правилам каждый житель страны должен иметь возможность снять наличные деньги в радиусе 4,8 км вокруг своего дома или работы.

Министр финансов Эндрю Гриффит заявил, что люди не должны часами искать банкомат, чтобы снять десять фунтов стерлингов и положить их в поздравительную открытку. Кроме того, по его словам, у представителей бизнеса также должна быть возможность быстро положить наличные деньги на свои банковские счета.

По мнению правительства, данная мера введена для того, чтобы банки, которые хотят закрыть отделение в одном из районов, размещали вместо него банкомат. В противном случае финансовые организации будут оштрафованы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2033004-dostupnye-nalichnye-novyy-shtraf-dlya-bankov-vveli-v-britanii/

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