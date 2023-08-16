Японские компании стали нанимать больше пенсионеров из-за нехватки кадров

Пенсионер с телефоном. Иллюстративное фото: pexels.com

Дефицит рабочей силы в Японии вынуждает руководителей предприятий нанимать 70-летних пенсионеров. Согласно подсчетам экспертов, в 2022 году четыре из десяти компаний Японии были вынуждены нанять людей в возрасте 70 лет и старше, передает Quartz.

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Старение населения привело к огромному дефициту рабочей силы в Японии. Однако компании нашли выход из этой ситуации и стали нанимать на вакантные должности пенсионеров. Как сообщает Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения, в 2022 году четыре из десяти компаний Японии были вынуждены нанять людей в возрасте 70 лет и старше.

Как утверждают эксперты, это не идеальный вариант, поскольку люди пенсионного возраста зачастую имеют много проблем со здоровьем, что не может не сказываться на их продуктивности. Однако у работодателей не так много вариантов. Ослабление иены сделало Японию не самым привлекательным местом для иностранных работников. Экономические проблемы также стали причиной того, что японская молодежь все чаще уезжает работать за рубеж. Остаются только пенсионеры.

В 2013 году Япония продлила пенсионный возраст граждан. Теперь они могут не выходить на пенсию в 60 лет, а работать до 65 лет, если сами того желают. Сейчас компании вынуждены обратиться к гражданам еще более старшего возраста и нанимать сотрудников от 70 лет и старше.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2032510-yaponskie-kompanii-stali-nanimat-bolshe-pensionerov-iz-za-nehvatki-kadrov/