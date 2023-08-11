В какой стране женщины чаще покупают элитные авто, рассказали в Ferrari

Ferrari. Иллюстративное фото: pexels.com

Ferrari установила рекорд по продажам автомобилей среди женского населения в Китае. В настоящее время более 25% продаж компании в Китае приходится именно на женщин, передает Bloomberg.

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Знатоки рынка говорят, что если вы видите на улицах Китая четыре Ferrari, то за рулем одного из автомобилей обязательно будет женщина. Как стало известно Bloomberg, Китай стал первой страной, в которой на женщин приходится более 25% продаж Ferrari. По данным источников, это превышает процент продаж в любой другой стране. Однако пока неизвестно, где именно женщины так же активно покупают Ferrari.

Популярность автомобилей бренда среди жительниц Китая подтвердили в самой компании.

"В последние годы мы наблюдаем растущий спрос среди клиенток на наши автомобили ", — заявил генеральный директор Ferrari Бенедетто Винья.

По его словам, с каждым годом в Китае все больше женщин принимают участие в мероприятиях, которые проводит компания. Многие из них активно участвуют в тренировках на гоночных автомобилях.

Среди жительниц Китая, приобретающих Ferrari, немало высокопоставленных руководителей технологических компаний, предпринимательниц из сферы недвижимости, а также представительниц богатых кланов. Об этом сообщил источник Bloomberg. Представитель Ferrari отказался комментировать конкретные цифры, касающиеся покупательниц из Китая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2031947-v-kakoy-strane-zhenschiny-chasche-pokupayut-elitnye-avto-rasskazali-v-ferrari/