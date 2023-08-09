Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Зарплата японских госслужащих может вырасти до максимальных за 26 лет значений

Опубликовано:

Японская иена
Японская иена. Иллюстративное фото: pixabay.com

Зарплата японских госслужащих может вырасти до самых высоких значений за последние 26 лет. Не так давно в стране были приняты меры, направленные на увеличение доходов работников частного сектора. Теперь их рекомендовали применить и к госслужащим, передает агентство Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Национальное кадровое управление Японии порекомендовало увеличить среднемесячную заработную плату государственных служащих на 2,7% в текущем финансовом году. Это означает повышение базовой заработной платы на 0,96%. Японским госслужащим не повышали зарплату на значительную сумму в течение последних 26 лет.

Ранее премьер-министр страны Фумио Кисида призвал руководителей предприятий повысить заработную плату своих сотрудников для сдерживания инфляции. Так, согласно подсчетам крупнейшей в стране профсоюзной группы Rengo, работникам некоторых компаний удалось увеличить зарплату на целых 3,58%.

Кроме того, в конце июля Министерство труда согласилось поднять средний показатель минимальной заработной платы по стране на 4,3%. Это также самое сильное повышение за всю историю ведения статистики с 1978 года. Данное изменение вступит в силу в октябре. По данным JPMorgan, оно затронет около 20% работающего населения Японии.

Рост доходов населения является хорошим знаком для Банка Японии, поскольку рост зарплат является ключевым фактором, определяющим долгосрочную вероятность удержания инфляции на уровне в 2%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2031639-zarplata-yaponskih-gossluzhaschih-mozhet-vyrasti-do-maksimalnyh-za-26-let-znacheniy/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.