Зарплата японских госслужащих может вырасти до максимальных за 26 лет значений

Японская иена. Иллюстративное фото: pixabay.com

Зарплата японских госслужащих может вырасти до самых высоких значений за последние 26 лет. Не так давно в стране были приняты меры, направленные на увеличение доходов работников частного сектора. Теперь их рекомендовали применить и к госслужащим, передает агентство Bloomberg.

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Национальное кадровое управление Японии порекомендовало увеличить среднемесячную заработную плату государственных служащих на 2,7% в текущем финансовом году. Это означает повышение базовой заработной платы на 0,96%. Японским госслужащим не повышали зарплату на значительную сумму в течение последних 26 лет.

Ранее премьер-министр страны Фумио Кисида призвал руководителей предприятий повысить заработную плату своих сотрудников для сдерживания инфляции. Так, согласно подсчетам крупнейшей в стране профсоюзной группы Rengo, работникам некоторых компаний удалось увеличить зарплату на целых 3,58%.

Кроме того, в конце июля Министерство труда согласилось поднять средний показатель минимальной заработной платы по стране на 4,3%. Это также самое сильное повышение за всю историю ведения статистики с 1978 года. Данное изменение вступит в силу в октябре. По данным JPMorgan, оно затронет около 20% работающего населения Японии.

Рост доходов населения является хорошим знаком для Банка Японии, поскольку рост зарплат является ключевым фактором, определяющим долгосрочную вероятность удержания инфляции на уровне в 2%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2031639-zarplata-yaponskih-gossluzhaschih-mozhet-vyrasti-do-maksimalnyh-za-26-let-znacheniy/