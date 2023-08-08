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Торговые отношения США и Китая ухудшились в 2023 году

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Доллар
Доллары. Иллюстративное фото: pixabay.com

Компании США стали закупать меньше товаров у китайских партнеров на фоне обострения отношений двух стран. Импорт США из Китая сократился на 24%, а самым крупным торговым партнером США в 2023 году стала Мексика, передает The Washington Post.

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Американские компании активно пытаются снизить свою зависимость от китайских поставщиков. За первые пять месяцев 2023 года импорт США из Китая сократился на 24% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В частности, такие крупные производители, как HP, Stanley Black & Decker и Lego, пытаются переориентировать свои поставки для американских потребителей и перестраивают стратегию развития, выводя производства за пределы Китая.

Впервые с тех пор, как Китай присоединился к глобальной торговой системе два десятилетия назад, для страны наступает непростой период. Мексика, Вьетнам и Таиланд пытаются потеснить Китай и лишить его доминирующего положения среди мировых производителей товаров. Однако этим странам не хватает инфраструктуры для того, чтобы полноценно конкурировать с Китаем.

Коммерческие связи Китая и США ослабевают во многом по политическим причинам. Так, правительство Си Цзиньпина пытается взять под контроль процессы, происходящие в частных компаниях, в то время как администрация президента США Джо Байдена также держится настороженно в отношении китайских партнеров.

Согласно данным Оксфордского университета, на китайские товары приходится примерно каждый шестой доллар, который американцы тратят на импортную продукцию. Ранее эксперты признали, что крупнейшим торговым партнером США в этом году стала Мексика, поскольку производители отдают предпочтение региональным цепочкам поставок, а не глобальным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2031487-torgovye-otnosheniya-ssha-i-kitaya-uhudshilis-v-2023-godu/

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