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Авиабилеты и гостиничные номера подорожали в Европе в 2023 году

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Номер в отеле
Номер в гостинице. Иллюстративное фото: pexels.com

Авиакомпании и международные гостиничные сети сообщили о резком росте бронирований билетов и номеров. Это сразу же сказалось на ценах на услуги, предоставляемые туристам. При этом наибольшей популярностью пользуется европейское направление, передает CNBC.

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По мнению экспертов компании Hopper, отслеживающей данные о стоимости туристических услуг, стоимость международных авиабилетов на сегодняшний день в среднем составляет 962 доллара, что на 10% больше, чем в прошлом году и на 26% больше, чем в 2019 году. При этом стоимость билетов на внутренние перелеты в США стремительно падает. Билеты подешевели на 11% по сравнению с прошлым годом и на 12% по сравнению с 2019 годом. Средняя цена составляет 249 долларов.

Меняются и цены на проживание в отелях. Стоимость проживания в европейском отеле в первой половине 2023 года в среднем составляла 148,88 долларов. Это почти на 14% больше, чем в прошлом году. При этом цены на проживание в отелях в США выросли всего на 6% по сравнению с тем же периодом годом ранее (до 154,45 долларов США). В частности в Париже проживание в отеле подорожало на 22% по сравнению с годом ранее.

Популярность международных поездок является хорошей новостью для международных гостиничных сетей и не очень хорошей для американских авиакомпаний, которые в большинстве своем осуществляют много внутренних рейсов и не очень много международных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2031256-aviabilety-i-gostinichnye-nomera-podorozhali-v-evrope-v-2023-godu/

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