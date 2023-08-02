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30 лет независимости Казахстана

Какие потери из-за нелегальной табачной продукции несет госбюджет Казахстана

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Сигареты лежат на долларах США
Сигареты и доллары. Иллюстративное фото: alfexe/Getty Images

Растущий рынок нелегальной табачной продукции бьет по бизнесу и бюджету Казахстана, который теряет более 63 млн долларов в год. Меры по возврату денег государству, обществу и бизнесу предложил один из топовых налогоплательщиков страны. С его руководством побеседовали журналисты NUR.KZ.

На днях табачная компания Japan Tobacco International (JTI) открыла новый цех по переработке табака на фабрике в Алматинской области для локализации производства внутри страны и расширения экспорта.

Выпуск первой партии контролировал главный вице-президент глобальной цепи поставок JTI Филипп Ливингстон. Нам удалось обсудить с ним некоторые проблемы табачной отрасли в Казахстане и в мире.

Какой ущерб наносит нелегальная продукция

“Мы сталкиваемся с двумя похожими проблемами: продажа поддельных сигарет и незаконно ввезенной продукции, которая заходит на рынок без уплаты импортных пошлин и акцизов. Подделки при этом никак не контролируются и в плане качества, в таких сигаретах могут быть пестициды и другие опасные ингредиенты.

Эта масштабная мировая проблема наносит вред нашему бизнесу и доходам государства, которые оно недополучает”, – отмечает вице-президент глобальной цепи поставок JTI.

Генеральный директор JTI в Казахстане, Центральной Азии и Монголии Виктор Веклич между тем добавил, что сигареты, которые производятся в других странах и нелегально ввозятся в Казахстан без уплаты налогов, продаются здесь по очень низким ценам, поэтому легальные производители не могут с ними конкурировать.

Годовой ущерб, нанесенный таким образом государственной казне, по оценкам компании, составляет порядка 63 миллионов долларов в год – это акциз, неуплаченный государству за нелегальную табачную продукцию.

Руководство JTI обращает внимание на то, что серый рынок табачной продукции растет кратными темпами – два года назад он составлял 3%, а сегодня – уже 10%. Если теневой сегмент продолжит расти такими же темпами, то придется противостоять проблеме и цифрам другого порядка.

Открытые цеха на фабрике JTI
Открытие цеха на фабрике JTI. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

“Мы, как крупнейший производитель сигарет, обладаем большей экспертизой, чтобы помочь выявлять нелегальную продукцию до того, как она разойдется среди конечных потребителей в каналах розницы.

Наша задача – привлечь внимание правительства, чтобы мы все вместе начали бороться с серым рынком табака уже сейчас. Одно из решений, которое мы предлагаем – это отмена моратория на проверки в отношении продавцов подакцизной продукцией”, – подчеркивает Виктор Веклич.

Напомним, что с 2020 года в целях улучшения условий для развития малого предпринимательства в Казахстане введен запрет на проверки и профилактический контроль соответствующих субъектов со стороны государственных и местных исполнительных органов.

Отсутствие контроля за объектами торговли, по мнению руководства JTI, и могло повлиять на увеличение объемов реализации нелегальной табачной продукции.

Насколько рентабельна фабрика Japan Tobacco International в Казахстане

Сменив тему с ущерба на прибыльность, мы также поинтересовались у вице-президента глобальной цепи поставок JTI, насколько рентабельна фабрика в Казахстане, учитывая, что некоторое основное сырье для производства табачной продукции импортируется.

“Наш завод в Алматинской области работает уже 20 лет. И все это время он демонстрирует очень высокие показатели эффективности и производственные результаты. Конечно, он приносит прибыль и обеспечивает JTI первое место на табачном рынке Казахстана.

У нас 38 заводов по всему миру, и хотя многие из них используют импортированное сырье, мы стараемся по максимуму все локализовывать, чтобы поддерживать местных поставщиков и не тратиться на логистику.

Локализации будут способствовать десятки миллионов долларов инвестиций в нашу алматинскую фабрику”, – подытожил Филипп Ливингстон.

Отметим, что компания JTI уже много лет входит в топ-10 налогоплательщиков Казахстана. Так, за 2019-2023 годы она выплатила в бюджет страны более 530 млрд. тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2030984-kakie-poteri-iz-za-nelegalnoy-tabachnoy-produktsii-neset-gosbyudzhet-kazahstana/

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