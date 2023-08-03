Рекордные продажи холодного эспрессо зафиксировали в Starbucks в 2023 году

Starbucks. Иллюстративное фото: pexels.com

Starbucks сообщила о рекордных продажах холодного эспрессо во втором квартале года. Однако прибыль компании все равно оказалась низкой из-за повышения зарплат сотрудников и инвестиций в кофейни, передает The Wall Street Journal.

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Продажи компании за последний квартал составили 9,2 млрд долларов, что ниже ожиданий аналитиков в 9,3 млрд долларов. По данным Starbucks, квартальная выручка увеличилась на 13% по сравнению с предыдущим годом.

Продажи в кофейнях в Северной Америке за второй квартал 2023 года выросли на 7% по сравнению с прошлым годом, что немного ниже ожиданий аналитиков. По данным Starbucks, рост цен способствовал росту продаж. Компания заявила, что клиенты особенно полюбили холодный эспрессо и другие прохладительные кофейные напитки.

Генеральный директор Лаксман Нарасимхан сказал, что работа кофеен в США улучшается. Компания устанавливает новые печи и кофемашины, а бариста дольше остаются на своих местах.

"Мы работаем лучше", — заявил Нарасимхан.

Нарасимхан, который стал генеральным директором компании в марте этого года, рассказал, что стремится усовершенствовать цепочку поставок Starbucks, вкладываться в развитие персонала и обновление оборудования. Все это будет сделано для того, чтобы повысить уровень обслуживания.

Во вторник он сказал, что компания добивается прогресса в реконструкции сети кофеен. В прошлом году Starbucks заявила, что будет инвестировать в оборудование, улучшать дизайн и повышать стимулы для работников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2030954-rekordnye-prodazhi-holodnogo-espresso-zafiksirovali-v-starbucks-v-2023-godu/