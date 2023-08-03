Власти Китая будут поддерживать туризм в сельской местности

Китай. Иллюстративное фото: pexels.com

Власти Китая сообщили о новых мерах по поддержке туризма в стране, а также о дальнейших планах по продвижению популярности электромобилей, передает CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Правительство страны решило, что потребители должны тратить деньги там, где это важно с экономической точки зрения. Власти Китая рассказали о новых планах по развитию туризма в стране и том, как будут стимулировать жителей покупать электромобили, а также "умные" устройства для дома.

Сюй Хунцай, заместитель директора Комиссии по экономической политике Китайской ассоциации политических наук, заявил, что в настоящее время в наиболее слабой позиции оказались сельскохозяйственные регионы страны. По его словам, необходимо, чтобы уровень потребления в этой местности вырос.

Как подчеркнул Ли Чуньлинь, заместитель директора Национальной комиссии по развитию и реформам, стимулирование потребления начинается с того, что граждане более грамотно планируют свои траты, покупают более качественные продукты и избегают незаконных махинаций. Отвечая на вопрос о доходах потребителей, он отметил, что восстановление туризма напрямую увеличивает доходы местных жителей.

Власти заявили, что будут поддерживать проведение концертов, спортивных мероприятий и других культурных мероприятий, в том числе и в сельской местности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2030951-vlasti-kitaya-budut-podderzhivat-turizm-v-selskoy-mestnosti/