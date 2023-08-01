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Аналитики спрогнозировали, что Индия обойдет Китай по уровню экономического роста

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Пробка из машин на дорогах Нью-Дели
Нью-Дели, Индия. Фото: Sanchit Khanna/Hindustan Times via Getty Images

Ускорение экономического роста Индии может заполнить пробел в мировом спросе на сырьевые товары, который, по мнению экономистов, возникнет из-за медленного развития экономики Китая, передает CNBC.

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По данным аналитиков ANZ, замедление роста в Китае нанесет ущерб мировому спросу на сырьевые товары, но Индия может частично компенсировать этот дефицит. По прогнозам банка, экономический рост Индии, вероятно, опередит экономический рост Китая, поскольку к концу этого десятилетия Индия станет третьей по величине экономикой мира.

Это означает, что спрос Индии на сырьевые товары, вероятно, вырастет, и он может покрыть более половины дефицита спроса в Китае, особенно в энергетическом секторе, говорится в недавнем отчете банка.

"Спрос Индии на сырьевые товары в ближайшие годы должен очень быстро расти благодаря благоприятной демографической ситуации, урбанизации, расширению производства и экспорту, а также наращиванию инфраструктуры", — пишут аналитики ANZ.

Индия уже обогнала Китай и стала самой густонаселенной страной мира. Эксперты ожидают, что к 2030 году уровень урбанизации в Индии вырастет до 40% с нынешних 35%. Это будет стимулировать спрос на промышленные металлы и энергетические товары, которые обычно тесно связаны с интенсивным развитием инфраструктуры и производства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2030667-analitiki-sprognozirovali-chto-indiya-oboydet-kitay-po-urovnyu-ekonomicheskogo-rosta/

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