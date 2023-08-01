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Может ли в Китае наступить дефляция, рассказали эксперты

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Купюры китайских юаней в руках
Юани. Иллюстративное фото: Illustration by Sheldon Cooper / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Экономика Китая демонстрирует все больше признаков надвигающейся дефляции. При этом большинство стран мира сталкиваются с обратной ситуацией — цены там постоянно растут, а вместе с ними и уровень инфляции, передает The Wall Street Journal.

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Китай рискует столкнуться с длительным периодом падения цен, который может "съесть" всю корпоративную прибыль, снизить потребительские расходы и лишить многих людей работы. Последствия этого события могут повлиять на экономику всех стран мира. Это произойдет из-за того, что многие страны (в том числе США) закупают товары именно в Китае. Если цены на эти товары будут слишком низкими, это может иметь долгосрочные последствия.

Цены китайских производителей, по которым те продавали свою продукцию оптовым клиентам, снижались в течение последних нескольких месяцев. Поначалу это никак не сказывалось на потребительских ценах. Однако сейчас товары массового потребления, в том числе сахар, яйца, одежда и бытовая техника, становятся дешевле с каждым месяцем.

Большинство экономистов считают, что Китай, вероятно, избежит глубокого и продолжительного периода дефляции. Экономика страны все-таки показывает рост, несмотря на то, что делает это намного медленнее, чем того ожидает правительство, объявившее о мерах по стимулированию экономического роста в стране.

При этом некоторые экономисты проводят параллель между нынешним положением Китая и Японией, которая годами боролась с дефляцией и стагнацией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2030664-mozhet-li-v-kitae-nastupit-deflyatsiya-rasskazali-eksperty/

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