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Турция утроила налог на бензин, несмотря на риск инфляции

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Турецкая лира
Турецкая лира. Иллюстративное фото: Ozan Kose/AFP/Getty Images

Турция утроила размер налога на бензин, несмотря на то, что введение данной меры вызывает опасения экспертов в связи с риском высокой инфляции, передает Financial Times.

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Журналисты FT отмечают, что турецкое правительство всеми силами пытается возместить расходы, которые последовали за выборами президента страны, прошедшими в мае. Кроме того, страна все еще пытается справиться с последствиями разрушительного землетрясения, обрушившегося на Турцию в феврале. Налог на бензин увеличился до 7,53 турецких лир за литр. Также были сняты сборы за дизельное топливо и ряд других нефтепродуктов.

По данным государственной нефтяной компании Turkish Petroleum, это привело к росту цен на бензин на заправках примерно на 20%. Повышение налогов является частью мер, объявленных президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом после его переизбрания на выборах 28 мая. Ранее в этом месяце были повышены налоги на добавленную стоимость на широкий спектр других товаров и услуг.

Новая команда Эрдогана, работающая над стимулированием развития экономики, пообещала, что будет придерживаться рациональной политики. При этом повышение НДС на топливо стало дополнительным финансовым бременем для жителей Турции, которые ранее столкнулись с длительным периодом высокой инфляции. Только в этом году турецкая лира обесценилась почти на 30% по отношению к доллару США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2028910-turtsiya-utroila-nalog-na-benzin-nesmotrya-na-risk-inflyatsii/

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