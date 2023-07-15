"Томатный кризис" наступил в Индии из-за неурожая

Помидоры. Иллюстративное фото: pexels.com

"Томатный кризис" внезапно наступил в Индии. Цены на помидоры выросли настолько, что жители страны вынуждены выезжать в соседний Непал, чтобы купить овощи по более выгодной цене, передает Quartz.

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Сейчас один килограмм помидоров в Дели можно купить за 168 рупий (2,05 доллара США). Это в пять раз дороже, чем годом ранее. Летом 2022 года килограмм помидоров стоил 35 рупий. Самая высокая розничная цена зафиксирована в Хошиарпуре, штат Пенджаб. Она составляет 224 рупии (2,73 доллара США).

Неурожай томатов возник этим летом в Индии из-за муссонных дождей. В некоторых регионах дожди стали причиной того, что овощи подверглись атаке паразитов. Из-за этого страдают не только простые индийские семьи, но и бизнес в сфере общепита.

Департамент по делам потребителей поручил высшим органам сельскохозяйственных и потребительских кооперативов незамедлительно закупить помидоры в тех регионах страны, где не случилось неурожая, и начать продавать их в регионах, где цены выросли слишком сильно, в частности, в Дели.

При этом в соседнем Непале власти активно подталкивают фермеров к диверсификации производства и переходу от выращивания зерновых к овощам. Теперь непальские помидоры помогают удовлетворять высокий спрос индийского населения на этот овощ. Жители соседних регионов Индии выезжают сюда, чтобы закупиться овощами на рынках.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2028671-tomatnyy-krizis-nastupil-v-indii-iz-za-neurozhaya/