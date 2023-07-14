Уровень инфляции в США снизился из-за повышения процентной ставки

Доллары. Иллюстративное фото: pexels.com

Инфляция в США замедлилась до 3% из-за повышения процентной ставки. Тем временем курс доллара падает до 15-месячного минимума на фоне того, что Федеральная резервная система США смогла добиться успеха в сдерживании роста цен, передает Financial Times.

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Ситуация в США резко контрастирует с тем, что происходит в других странах с развитой экономикой. Так, в Великобритании Банк Англии всеми силами пытается контролировать и удерживать инфляцию на уровне 7-8%.

Основные фондовые индексы США закрылись на 15-месячных максимумах. Доходность двухлетних казначейских облигаций, которая меняется в зависимости от ожидаемых процентных ставок, упала до двухнедельного минимума в 4,72%.

Индекс доллара США, который измеряет курс доллара по отношению к шести валютам, достиг самого низкого уровня за 15 месяцев. Годовой рост индекса потребительских цен замедлился с 4% в мае до 3% в июне, что является самым низким уровнем инфляции с марта 2021 года. Аналитики ожидали, что этот показатель будет равен 3,1%.

"Лихорадка сходит на нет. После мучительного периода высокой инфляции, который подорвал покупательскую способность американцев, ситуация стабилизируется", — отметил Билл Адамс, главный экономист Comerica Bank.

Общий уровень инфляции приближается к целевому показателю ФРС в 2% после пика в 9%, который был достигнут в 2022 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2028502-uroven-inflyatsii-v-ssha-snizilsya-iz-za-povysheniya-protsentnoy-stavki/