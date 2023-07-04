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Холодный кофе и курица вместо говядины: производителям еды все труднее привлечь молодежь, заявили эксперты

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Стакан кофе со льдом стоит на столе
Кофе со льдом. Иллюстративное фото: pexels.com

Производители продуктов питания пытаются привлечь внимание выросших зумеров к своей продукции. Для этого они выпускают специальные серии с необычными вкусами. Эксперты утверждают, что компаниям с каждым годом будет все сложнее угодить представителям молодого поколения, которые с детства привыкли к разнообразию, передает The Wall Street Journal.

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Поколение людей, родившихся в период с 1997 по 2012 годы, привыкло к широкому выбору и не склонно давать шанс продуктам, которые не понравились им с первого раза. Поэтому вместо того, чтобы тратить миллионы долларов на рекламу и продвижение старых продуктов, многие производители предпочитают вкладываться в выпуск новых продуктов с интересными и необычными вкусами.

Так, например, замечено, что зумеры предпочитают более легкое пиво, безалкогольные напитки при этом должны быть красочных цветов. Кроме того, они больше любят холодный кофе, а говядине предпочитают куриное мясо. Генеральный директор Taco Bell Марк Кинг отметил, что сейчас большая часть производственных мощностей компании сосредоточена на говядине, однако анализ показывает, что молодежь больше любит курицу.

С биологической точки зрения вкусовые рецепторы современных молодых людей не сильно отличаются от рецепторов их родителей и даже бабушек и дедушек. Все дело в том, что зумеры с детства привыкли к большему разнообразию продуктов. Кроме того, многие из них придерживаются активной гражданской позиции. И так как производство говядины связано с промышленным животноводством, загрязняющим окружающую среду, то многие предпочитают курицу.

Согласно анализу Bloomberg, основанному на данных ООН, в настоящее время зумеры являются самым многочисленным поколением на планете.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2027313-holodnyy-kofe-i-kuritsa-vmesto-govyadiny-proizvoditelyam-edy-vse-trudnee-privlech-molodezh-zayavili-eksperty/

Автор: Дилара Аронова
Холодный кофе и курица вместо говядины: производителям еды все труднее привлечь молодежь, заявили эксперты

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