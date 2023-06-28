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Центробанкам придется смириться с инфляцией, заявили в МВФ

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Доллары и тенге на столе
Доллар. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Международном валютном фонде заявили, что центральные банки стран мира должны осознать горькую правду и принять, что им придется жить в условиях инфляции намного дольше, чем рассчитывалось изначально, передает Financial Times.

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Во время ежегодной конференции Европейского центрального банка в Синтре (Португалия) заместитель главы МВФ Гита Гопинат заявила, что политики рискуют столкнуться с жестким выбором между решением проблемы будущего финансового краха и повышением стоимости кредитов. К этим мерам Центробанкам придется прибегнуть для сдерживания инфляции.

По ее словам, ситуация в мировой экономике еще не достигла такого уровня, однако данный сценарий развития событий вполне возможен. Гита Гопинат отметила, что уже сейчас многие Центробанки примирились с мыслью о том, что им и дальше придется жить в условиях высокой инфляции и обеспечивать быстрое и грамотное реагирование на данную ситуацию.

Заместитель главы МВФ также добавила, что высокий уровень долга многих европейских правительств делает их уязвимыми перед новым финансовым кризисом.

"Мы вступаем в период, когда нужно признать: инфляции требуется слишком много времени, чтобы достичь целевого уровня. Это первая неудобная правда, которую я вынуждена озвучить и которую придется признать", — сказала Гопинат.

Ранее Гита Гопинат занимала должность главного экономиста Международного валютного фонда, но в прошлом году получила повышение и стала заместителем директора-распорядителя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2026553-tsentrobankam-pridetsya-smiritsya-s-inflyatsiey-zayavili-v-mvf/

Автор: Дилара Аронова
Центробанкам придется смириться с инфляцией, заявили в МВФ

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