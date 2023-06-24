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Продавать искусственное куриное мясо разрешили двум компаниям в США

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Блюдо из искусственного мяса на тарелке
Искусственное куриное мясо. Фото: NICHOLAS YEO/AFP via Getty Images

Компании Upside Foods и Good Meat, занимающиеся выращиванием искусственного мяса, получили разрешение Министерства сельского хозяйства США на производство и продажу продуктов из куриного мяса, выращенного в лаборатории, передает Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

США стали второй страной мира после Сингапура, которая официально разрешила массовое производство и продажу мяса, выращенного из клеток животных в лабораторных резервуарах. Продукт позиционируется как гуманная альтернатива промышленного животноводства, а также полноценный источник белка.

В заявлении компании Good Meat говорится, что этот момент является переломным для растущего сектора по производству искусственного мяса и морепродуктов и для всей мировой промышленности. В Upside Foods заявили, что этот момент является победой.

"Нам нравится думать, что цыплята по всей Америке празднуют", — говорится в заявлении компании.

Upside Foods и Good Meat прошли трехэтапный процесс утверждения у регулирующих органов. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов определило, что данная продукция безопасна для употребления в пищу. Министерство сельского хозяйства США рассмотрело маркировку продукции.

Также обе компании получили одобрение Министерства сельского хозяйства, и теперь они могут работать в качестве поставщиков мяса в соответствии с федеральными стандартами обработки, упаковки и продажи мяса под контролем Службы безопасности и инспекции пищевых продуктов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2026082-prodavat-iskusstvennoe-kurinoe-myaso-razreshili-dvum-kompaniyam-v-ssha/

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